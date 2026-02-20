Следователи допросят спасшегося при ЧП на Байкале туриста

Турист, спасшийся с провалившегося на озере Байкал автомобиля, находится на базе отдыха, сообщили РИА Новости в СУСК России по Иркутской области. Отмечается, что в ближайшее время его допросят следователи.

Пострадавший находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят следователи, — говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла 20 февраля. Расследование показало, что примерно в три часа дня водитель машины марки УАЗ покинул базу отдыха в поселении Хужир, расположенном в Ольхонском районе. Автомобиль перевозил группу из восьми китайских туристов, отправившихся на экскурсию вдоль берега озера Байкал в направлении мыса Хобой. По пути следования транспортное средство неожиданно ушло под лед.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы установили личности пяти человек, находившихся в автомобиле УАЗ, провалившемся под лед на Байкале. По данным СК РФ, в машине находились четыре туриста и 44-летний водитель. При этом один из находившихся в автомобиле выжил.