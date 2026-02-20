Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 18:05

Страна ЕС обязалась спонсировать Украину до 2036 года

Швейцария выделила на восстановление Украины €5,45 млрд

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Швейцария до 2036 года намерена выделить Украине 5 млрд франков (€5,45 млрд) на восстановление страны, сообщила телерадиокомпания RTS со ссылкой на Секретариат по экономике конфедерации. Правительство рассматривает финансирование как долгосрочное обязательство.

Швейцария намерена и впредь играть важную роль в поддержке Украины. <…> На эти цели в период с 2025 по 2036 год выделено 5 млрд франков, — говорится в заявлении.

До 2028 года планируется направить 1,5 млрд франков, из которых 342,25 млн будут выплачены в текущем году. С 2029 по 2036 год Федеральный совет намерен найти дополнительные источники финансирования для предоставления оставшихся 3,5 млрд франков.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что неформальное приглашение Украины в ЕС является профанацией, а сам процесс вступления невозможен ни при каких условиях. По его словам, несмотря на публичную демонстрацию поддержки Киева, европейские лидеры на деле блокируют интеграцию страны, что связано как с экономическими рисками, так и с внутренней политической игрой против президента США Дональда Трампа.

Евросоюз
Швейцария
Украина
помощь
