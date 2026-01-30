Зимняя Олимпиада — 2026
В США отклонили проекты по предотвращению шатдауна

Сенат США отклонил законопроекты, которые могли предотвратить шатдаун в выходные

Вероятность частичной приостановки работы федерального правительства США вновь возросла. Сенат Конгресса США в ходе процедурного голосования отклонил законопроекты, необходимые для финансирования ряда ключевых министерств — без их принятия до полуночи 30 января Вашингтон может столкнуться с очередным шатдауном.

За отклонение пакета финансирования проголосовали 55 сенаторов, включая всех демократов и восемь республиканцев, против высказались 45 человек. Законопроекты предусматривали выделение средств для Министерства внутренней безопасности, Пентагона, а также финансового и транспортного ведомств.

Демократы настаивают на выделении финансирования МВБ в отдельный законопроект, чтобы иметь возможность внести в него поправки, ограничивающие деятельность ведомства. Учитывая, что для рассмотрения потенциальных поправок и повторного голосования потребуется время, а Палата представителей сможет собраться только в понедельник, 2 февраля, шатдаун в ближайшие выходные считается крайне вероятным.

В случае его начала он затронет в первую очередь Пентагон и МВБ. Сотни тысяч госслужащих будут отправлены в неоплачиваемый отпуск или будут работать без гарантии своевременной выплаты зарплаты.

Ранее сообщалось, что США во время шатдаунов теряют около $2 млрд (153 млрд рублей) в неделю. Если новый шатдаун затянется на шесть — восемь недель, то потери экономики США достигнут $11–14 млрд (840 млрд — 1 трлн рублей).

