Россияне выбрали лучших телеведущих 2025 года

Сайт KP.RU провел опрос, в рамках которого читатели выбрали лучшего телеведущего 2025 года. Большинство голосов среди женщин получила ведущая Ольга Бузова. Среди мужчин победу одержал певец Николай Басков.

Отмечается, что телеведущая побеждает в опросе уже третий год подряд. Сейчас она ведет реалити-шоу «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора» на ТНТ. Второе место заняла ведущая Лера Кудрявцева.

Николай Басков по итогам опроса набрал 45% голосов, сейчас он ведет музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Он уже выигрывал в номинации в прошлом году.

