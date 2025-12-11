Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:43

Россияне выбрали главные научные достижения 2025 года

Hi-Tech Mail: россияне выделили биотехнологии главной сферой достижений страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россияне в рамках опроса выбрали главные научные достижения 2025 года, сообщает Hi-Tech Mail. Респонденты чаще всего выделяли достижения в области инженерии, космоса, биотехнологий и квантовых технологий.

Сообщается, что в космическом блоке большинство опрошенных проголосовали за российский прототип плазменного двигателя для будущих спутников и межпланетных аппаратов — разработку поддержали 21% респондентов. В сфере биотехнологий 19% участников опроса выбрали успешное переписывание ДНК младенца с тяжелым редким заболеванием.

В блоке квантовых технологий большинство россиян выбрали первую в мире квантовую «телепортацию» между квантовыми компьютерами — исследование отметили 20%. Участие в опросе приняли 5 тыс. человек.

Ранее NASA сообщило о потере связи с орбитальной станцией MAVEN, изучающей атмосферу Марса. Специалисты агентства пытаются восстановить контакт с аппаратом, который перестал выходить на связь.

