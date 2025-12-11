«Кому голосовать?»: в Госдуме унизили Зеленского после слов о референдуме

«Кому голосовать?»: в Госдуме унизили Зеленского после слов о референдуме Депутат Журавлев назвал слова Зеленского о референдуме очередной манипуляцией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме является очередной манипуляцией, отметил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru. Депутат подчеркнул, что политик не собирается проводить голосование и лишь пытается «обмануть международное сообщество», создав видимость диалога по урегулированию конфликта.

Любому, думаю, понятно, что никакого референдума Зеленский проводить и не собирается. Это не более чем очередная манипуляция, которой он намеревается обмануть международное сообщество, чтобы не принимать мирного плана, предложенного США, — объяснил парламентарий.

По словам Журавлева, Киев демонстрирует готовность к обсуждению мирного соглашения, но одновременно выдвигает невыполнимые условия. Он также подчеркнул, что население ЛНР и ДНР уже выразили свою позицию.

Население самого Донбасса, между прочим, свой выбор давно уже сделало, решив навеки присоединиться к Российской Федерации, — подчеркнул Журавлев.

Ранее Зеленский допустил «всеукраинский» референдум по территориальному вопросу. Однако президент подчеркнул, что пока не знает, как будет проходить голосование.