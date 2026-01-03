Володин запустил важный опрос о детстве Володин запустил в МAX опрос о качестве детского отдыха

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере МAX обратился к общественности с вопросом о доступности зимнего отдыха для детей. Он запустил опрос среди подписчиков, предложив оценить эту возможность.

Как вы оцениваете доступность и возможность зимнего детского отдыха? — сформулировал вопрос Володин.

Участникам предложено три варианта ответа: «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и «все равно». Согласно данным за первые часы после публикации, большинство проголосовавших выразили негативную оценку, выбрав вариант «неудовлетворительно».

Ранее Володин запустил опрос о необходимости ввести ответственность за использование питбайков несовершеннолетними. По его словам, за девять месяцев 2025 года было зарегистрировано 659 ДТП, есть пострадавшие и погибшие. Депутат подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного движения.

До этого председатель Госдумы запустил среди подписчиков опрос о том, пользуются ли они возможностями искусственного интеллекта. Среди предложенных вариантов ответа: «Да», «Нет» и «Не знаю, что это».