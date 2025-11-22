Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 11:05

Володин решил узнать мнение россиян о конфискации питбайков у детей

Володин запустил опрос о запрете использования питбайков несовершеннолетними

Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в мессенджере MAX опрос о необходимости ввести ответственность за использование питбайков несовершеннолетними. По его словам, за девять месяцев 2025 года было зарегистрировано 659 ДТП, есть пострадавшие и погибшие.

Отсутствие ограничений на покупку и пользование, невысокая стоимость делают подобную мототехнику все более привлекательной среди детей. <...> МВД России предложило ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, вплоть до конфискации, — отметил парламентарий.

Важно помнить, что питбайк — это не обычное транспортное средство, а спортивный инвентарь, и выезд на нем на дорогу, особенно под управлением ребенка, несет опасность для всех, уточнил Володин. Депутат подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного движения.

До этого стало известно, что власти Вологодской области по поручению губернатора Георгия Филимонова приняли закон о запрете продажи бензина несовершеннолетним. Ограничения не будут действовать на подростков старше 16 лет с удостоверением на управление мототехникой.

