30 октября 2025 в 18:40

В Вологодской области запретили продавать бензин подросткам по одной причине

Вологодские власти запретили продавать бензин подросткам из-за питбайкеров

Автозаправочная станция Автозаправочная станция Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Вологодской области по поручению губернатора Георгия Филимонова приняли закон о запрете продажи бензина несовершеннолетним, сообщается в Telegram-канале регионального заксобрания. Ограничения не будут действовать на подростков старше 16 лет с удостоверением на управление мототехникой.

Напомним, еще в сентябре был введен запрет на продажу моторного топлива лицам, не достигшим 18 лет. Исключение — 16-летние вологжане, имеющие удостоверение на управление мототехникой, — уточнили в региональном законодательном органе.

Отмечается, что меры введены на фоне увеличения аварий на питбайках с участием подростков. За нарушение мер частным лицам грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей, должностным — от 10 до 20 тыс., юридическим — от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что в 2026 году детям хотят законодательно запретить ездить на питбайках. Парламентарий обратился с соответствующей инициативой в Минтранс, МВД, ФТС, Росстандарт и получил положительные ответы. Нарушителям, в том числе родителям несовершеннолетних, будут грозить штрафы.

Вологодская область
питбайки
запреты
подростки
