14 сентября 2025 в 01:48

В СПЧ оценили организацию выборов в ЕДГ-2025

Член СПЧ Брод заявил, что грубых нарушений на выборах в ЕДГ-2025 не замечено

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На выборах в единый день голосования не было зафиксировано серьезных нарушений, заявил председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в беседе с РИА Новости. По его словам, голосование было организовано на высоком уровне с беспрецедентным общественным контролем.

Голосование организовано серьезно, грубых нарушений нет. Эти выборы обеспечены беспрецедентным уровнем общественного контроля. На избирательных участках в 81 регионе порядка 165 тыс. наблюдателей от кандидатов, политических партий, общественников, — указал эксперт.

Брод отметил, что все стадии избирательного процесса находились под пристальным наблюдением, включая голосование и подсчет голосов. Особое внимание было уделено подготовке общественных наблюдателей, которые прошли специальное обучение и использовали единые стандарты оценки. Все поступающие сообщения о возможных нарушениях оперативно проверялись и передавались в избирательные комиссии.

Член СПЧ также сообщил о попытках атак на систему дистанционного электронного голосования, однако подчеркнул, что сорвать процесс не удалось. Все выявленные технические проблемы, включая вопросы с видеофиксацией и организацией мест для наблюдения, оперативно решались совместно с избиркомами. Мониторинг избирательного процесса продолжается в штатном режиме.

До этого стало известно о более чем 130 тыс. кибератак на сайт ЦИК РФ с начала ЕДГ-2025. Несмотря на это, голосование прошло стабильно.

