На парламентских выборах в Молдавии зафиксировано 624 инцидента, сообщает общественная правозащитная организация Promo-Lex. По данным наблюдателей, только с 14:30 до 19:30 28 сентября зарегистрировали 314 случаев нарушений.

Миссия по наблюдению за выборами Ассоциации Promo-LEX представила в воскресенье, 28 сентября 2025 года, предварительные выводы о проведении парламентских выборов, сообщив о 624 подтвержденных инцидентах по состоянию на 19:30. Только в период с 14:30 до 19:30 зафиксировано 314 инцидентов, — говорится в отчете.

Среди выявленных нарушений — несоблюдение процедуры голосования, а также сообщения об организованной доставке граждан к избирательным участкам. Мониторинг продолжится до завершения подсчета голосов.

Ранее журналист Томас Фази предупредил о риске реализации «украинского сценария» в Молдавии из-за давления на геополитический выбор страны. Как отметил эксперт, аналогичное принуждение Украины к выбору между Россией и Западом привело к ее разрушению, а теперь ЕС и НАТО используют ту же тактику через марионеточное руководство Майи Санду.