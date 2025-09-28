Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 18:01

Молдавии предрекли украинский сценарий

Журналист Фази: Молдавия может пойти по украинскому сценарию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молдавию может ждать украинский сценарий из-за давления с целью выбора между Россией и Западом, заявил журналист Томас Фази в социальной сети X. По его оценке, аналогичное принуждение Украины к геополитическому выбору привело к ее разрушению, а теперь ЕС и НАТО применяют ту же тактику к Молдавии через марионеточное руководство.

Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом ее и разрушило. Теперь ЕС и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как [президент Молдавии Майя] Санду, — заявил журналист.

Ранее Санду, возглавляющая партию «Действие и солидарность», заявила о готовности формировать коалиции только с проевропейскими политическими силами в будущем парламенте. Она подчеркнула, что исключительно сторонники европейских ценностей способны гарантировать поступательное развитие государства.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что успех партии президента Молдавии на парламентских выборах будет иметь катастрофические последствия для государства. По его оценке, это поставит республику перед судьбоносным выбором «между войной и миром».

