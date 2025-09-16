Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 18:31

В США оказались в замешательстве из-за «сюрприза» на учениях «Запад-2025»

NYT: участие наблюдателей из США в учениях «Запад-2025» оказалось неожиданностью

Фото: t.me/modmilby

Появление наблюдателей из Соединенных Штатов на учениях «Запад-2025» в Белоруссии стало неожиданностью, пишет New York Times. В статье отмечается, что присутствовавший на учениях репортер издания попытался обратиться к американским представителям, но они отказались с ним разговаривать.

Появление американцев стало весьма примечательным поворотом событий. Эти учения, проводимые раз в четыре года, изначально были задуманы для того, чтобы получить представление о том, как Россия будет защищаться от вторжения члена НАТО — Альянса, самым сильным членом которого являются Соединенные Штаты, — говорится в статье.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова говорила, что западные страны демонстрируют истеричную реакцию на все, что им неподконтрольно. Такое заявление она сделала в ответ на реакцию зарубежных государств на участие Индии в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025». По мнению дипломата, западные государства не готовы к равноправному сотрудничеству с теми, кто его предлагает.

До этого в ходе этих учений военнослужащие отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник». Во время маневров активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах.

