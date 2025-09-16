МИД объяснил истерику Запада из-за участия Индии в учениях РФ и Белоруссии Захарова: Запад истерично реагирует на все, что не может контролировать

Западные страны истерично реагируют на все, что им неподконтрольно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала реакцию зарубежных стран на участие Индии в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025».

Запад истерично реагирует на то, что не поддается его контролю, выдает это все за якобы плохое, негативное и агрессивное. На самом деле они (страны Запада. — NEWS.ru) могут воспринимать реальность только тогда, когда ею полностью управляют, это идет из их колониального прошлого. Они так смотрят на мир, как сюзерены на своих вассалов, — заявила Захарова.

Кроме того, западные государства не готовы к равноправному сотрудничеству с теми, кто его предлагает, считает дипломат. Это, по мнению Захаровой, доказывает и исторический контекст.

Ранее стало известно, что Индия направила 65 военных, в том числе бойцов старейшего элитного полка «Кумаон», для участия в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025». Газета The Times пишет, что этим шагом Дели пересек красные линии.