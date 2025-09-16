Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 17:16

МИД объяснил истерику Запада из-за участия Индии в учениях РФ и Белоруссии

Захарова: Запад истерично реагирует на все, что не может контролировать

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Западные страны истерично реагируют на все, что им неподконтрольно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала реакцию зарубежных стран на участие Индии в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025».

Запад истерично реагирует на то, что не поддается его контролю, выдает это все за якобы плохое, негативное и агрессивное. На самом деле они (страны Запада. — NEWS.ru) могут воспринимать реальность только тогда, когда ею полностью управляют, это идет из их колониального прошлого. Они так смотрят на мир, как сюзерены на своих вассалов, — заявила Захарова.

Кроме того, западные государства не готовы к равноправному сотрудничеству с теми, кто его предлагает, считает дипломат. Это, по мнению Захаровой, доказывает и исторический контекст.

Ранее стало известно, что Индия направила 65 военных, в том числе бойцов старейшего элитного полка «Кумаон», для участия в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025». Газета The Times пишет, что этим шагом Дели пересек красные линии.

Индия
Россия
Запад
учения
Михаил Розен
М. Розен
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.