МИД объяснил истерику Запада из-за участия Индии в учениях РФ и Белоруссии

Западные страны истерично реагируют на все, что им неподконтрольно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала реакцию зарубежных стран на участие Индии в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025».
Запад истерично реагирует на то, что не поддается его контролю, выдает это все за якобы плохое, негативное и агрессивное. На самом деле они (страны Запада. — NEWS.ru) могут воспринимать реальность только тогда, когда ею полностью управляют, это идет из их колониального прошлого. Они так смотрят на мир, как сюзерены на своих вассалов, — заявила Захарова.
Кроме того, западные государства не готовы к равноправному сотрудничеству с теми, кто его предлагает, считает дипломат. Это, по мнению Захаровой, доказывает и исторический контекст.
Ранее стало известно, что Индия направила 65 военных, в том числе бойцов старейшего элитного полка «Кумаон», для участия в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2025». Газета The Times пишет, что этим шагом Дели пересек красные линии.