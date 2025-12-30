Балицкий сообщил о пяти взрывах в Мелитополе

В Мелитополе прозвучали пять взрывов, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что в городе работает ПВО.

В южной части Мелитополя были слышны пять взрывов. Прошу жителей сохранять спокойствие, работает ПВО, — подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе дорожную технику, которая убирала снег в селе Шилинка Суземского района. По его словам, в результате был поврежден автогрейдер, однако водитель не получил травм. На месте происшествия начали работу оперативные службы.

До этого в администрации Запорожской области заявили, что по территории региона 29 декабря было нанесено пять ударов силами ВСУ. Балицкий уточнил, что один из беспилотников был направлен на Центральную районную больницу в Каменке-Днепровской, но упал, не взорвавшись.

Также в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадало промышленное предприятие в Белореченске Краснодарского края. Возникшее возгорание было оперативно ликвидировано.