ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине Замглавы ЦИК Украины Дубовик: для подготовки к выборам понадобилось бы полгода

Самый оптимальный срок подготовки к украинским выборам составляет полгода, заявил заместитель главы ЦИК страны Сергей Дубовик в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, избирательные участки в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

В соответствии с действующими регламентами нам дается соответственно 60 дней и 90 дней/ Это не я выдумал. Если закон потребует провести выборы в таких условиях, <...> мы будем исходить из требований, которые будут стоять перед нами. Безусловно, полгода — это был бы оптимальный срок, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что на территории РФ проживают от 5 млн до 10 млн украинцев, и в случае выборов на Украине они должны иметь право проголосовать. Глава государства уточнил, что российские власти не могут пройти мимо этого вопроса.

До этого экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник выразил мнение, что в случае проведения президентских выборов действующего главу государства Владимира Зеленского не переизберут. Чиновник считает, что продолжение боевых действий является единственным способом выживания его команды, поэтому они затягивают конфликт.