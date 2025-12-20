Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 12:17

ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине

Замглавы ЦИК Украины Дубовик: для подготовки к выборам понадобилось бы полгода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самый оптимальный срок подготовки к украинским выборам составляет полгода, заявил заместитель главы ЦИК страны Сергей Дубовик в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, избирательные участки в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

В соответствии с действующими регламентами нам дается соответственно 60 дней и 90 дней/ Это не я выдумал. Если закон потребует провести выборы в таких условиях, <...> мы будем исходить из требований, которые будут стоять перед нами. Безусловно, полгода — это был бы оптимальный срок, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что на территории РФ проживают от 5 млн до 10 млн украинцев, и в случае выборов на Украине они должны иметь право проголосовать. Глава государства уточнил, что российские власти не могут пройти мимо этого вопроса.

До этого экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник выразил мнение, что в случае проведения президентских выборов действующего главу государства Владимира Зеленского не переизберут. Чиновник считает, что продолжение боевых действий является единственным способом выживания его команды, поэтому они затягивают конфликт.

выборы
Украина
ЦИК
избиратели
