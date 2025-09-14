Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 14:23

Роскомнадзор зафиксировал серию мощных DDoS-атак на госресурсы

Роскомнадзор сообщил о 99 DDoS-атаках на ЦИК и ДЭГ в Москве в воскресенье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В воскресенье Роскомнадзор зарегистрировал 99 DDoS-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. Общая продолжительность атак составила практически четыре часа, передает РИА Новости.

14 числа зафиксировано 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность DDos-атак составила 3 часа 40 минут, — рассказал Ижко.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в Севастополе был обнаружен мошеннический сайт для незаконного сбора личных данных под видом регистрации для участия в выборах. Злоумышленники выдают себя за местный избирком и его председателя Нину Фаустову через поддельные Telegram-каналы, требуя регистрацию через специальный сайт и бот. Памфилова подчеркнула, что предварительная регистрация не требуется, а сайт создан украинскими мошенниками. Местные избиркомы отрицают свою причастность.

атаки
Роскомнадзор
ЦИК
ДЭГ
ДИТ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.