Роскомнадзор зафиксировал серию мощных DDoS-атак на госресурсы Роскомнадзор сообщил о 99 DDoS-атаках на ЦИК и ДЭГ в Москве в воскресенье

В воскресенье Роскомнадзор зарегистрировал 99 DDoS-атак на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК), департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. Общая продолжительность атак составила практически четыре часа, передает РИА Новости.

14 числа зафиксировано 99 DDos-атак на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность DDos-атак составила 3 часа 40 минут, — рассказал Ижко.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в Севастополе был обнаружен мошеннический сайт для незаконного сбора личных данных под видом регистрации для участия в выборах. Злоумышленники выдают себя за местный избирком и его председателя Нину Фаустову через поддельные Telegram-каналы, требуя регистрацию через специальный сайт и бот. Памфилова подчеркнула, что предварительная регистрация не требуется, а сайт создан украинскими мошенниками. Местные избиркомы отрицают свою причастность.