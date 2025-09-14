Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 11:45

Памфилова сообщила о дипфейке с «Ахматом» на выборах в Курской области

Элла Памфилова Элла Памфилова Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Видео о том, что спецподразделение «Ахмат» якобы охраняет «особо опасные» избирательные участки в Курской области, является дипфейком, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. По ее словам, властями делается все, чтобы в регионе не было проблем на пунктах для волеизъявления, передает ТАСС.

Распространилось видео, что спецподразделение «Ахмат» якобы будет охранять какие-то «особо опасные» избирательные участки в Курской области. <…> Распространяется такой дипфейк, Апти Алаудинов (командир спецназа «Ахмат» МО РФ. — NEWS.ru) не делал таких заявлений, — уточнила Памфилова.

Глава ЦИК заявила, что власти понимают, в каких условиях проводятся выборы. Поэтому, помимо основных, подготовлены резервные помещения для волеизъявления, добавила она.

Ранее Памфилова уточнила, что в ходе избирательной кампании этого года к участию в выборах допущены 23 политические партии. Она добавила, что в их числе отсутствуют так называемые партии-однодневки.

Отмечается, что в различных регионах России подходит к концу голосование на выборах разных уровней. Первые результаты начнут появляться после 20:00 по местному времени, когда избирательные участки закроются.

