В ЦИК рассказали, какие партии не участвуют в выборах Памфилова: партии-однодневки не принимают участие в российских выборах

В ходе избирательной кампании этого года к участию в выборах допущены 23 политические партии, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она добавила, что в их числе отсутствуют так называемые партии-однодневки, пишет ТАСС.

Вообще в России 23 партии, — все однодневки ушли, процесс идет, скажем, естественного отбора, — которые имели право участвовать в выборах, — сказала Памфилова.

В единый день голосования избирательные кампании пройдут в 81 регионе страны, где состоятся более 5 тысяч различных выборов. Всего предстоит заместить около 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие порядка 55 млн человек.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий нормы избирательного законодательства. Новые поправки наделяют ЦИК полномочиями решать, использовать ли бумажные бюллетени при голосовании, и меняют сроки проведения довыборов в ГД.

Кроме того, Памфилова отмечала, что проведение выборов в приграничье Курской области в настоящее время невозможно. По ее информации, сейчас на этих территориях ведутся работы по разминированию. Муниципальные выборы, которые должны были пройти в Единый день голосования в сентябре, отложены в восьми приграничных районах Курской области.