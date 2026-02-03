В Европе анонсировали ограничения доступа подростков к соцсетям Власти Испании планируют запретить соцсети для детей младше 16 лет

Власти Испании планируют запретить использование социальных сетей детьми и подростками младше 16 лет, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Соответствующую инициативу правительство намерено вынести на рассмотрение совета министров уже на следующей неделе.

Реализация инициативы может сделать Испанию третьей страной в мире, где вводятся столь жесткие возрастные ограничения на использование социальных сетей.

Премьер-министр объявил о пакете из пяти мер, которые он намерен реализовать. Он планирует запретить доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет в Испании, обязав цифровые платформы внедрить эффективные системы проверки возраста, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с NEWS.ru заявил, что в России следует ввести запрет на блокировку и замедление социальных сетей. В то же время, по его словам, надзорные органы будут продолжать пресекать правонарушения в Сети при необходимости. Он подчеркнул, что концепция направлена на защиту свободы слова, цифровых прав и свобод людей, а также на обеспечение многообразия в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, по словам депутата, она даст гражданам возможность выбирать платформы в соответствии с личными предпочтениями.