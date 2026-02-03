Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 15:51

В Европе анонсировали ограничения доступа подростков к соцсетям

Власти Испании планируют запретить соцсети для детей младше 16 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Власти Испании планируют запретить использование социальных сетей детьми и подростками младше 16 лет, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Соответствующую инициативу правительство намерено вынести на рассмотрение совета министров уже на следующей неделе.

Реализация инициативы может сделать Испанию третьей страной в мире, где вводятся столь жесткие возрастные ограничения на использование социальных сетей.

Премьер-министр объявил о пакете из пяти мер, которые он намерен реализовать. Он планирует запретить доступ к социальным сетям для лиц младше 16 лет в Испании, обязав цифровые платформы внедрить эффективные системы проверки возраста, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Сергей Обухов в беседе с NEWS.ru заявил, что в России следует ввести запрет на блокировку и замедление социальных сетей. В то же время, по его словам, надзорные органы будут продолжать пресекать правонарушения в Сети при необходимости. Он подчеркнул, что концепция направлена на защиту свободы слова, цифровых прав и свобод людей, а также на обеспечение многообразия в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, по словам депутата, она даст гражданам возможность выбирать платформы в соответствии с личными предпочтениями.

Испания
подростки
соцсети
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе оценили последствия отказа от российского газа
Задержанному по делу об убийстве мальчика в Петербурге предъявили обвинения
Стало известно, куда исчезла жена Мерзликина после развода с ним
Раскрыты подробности гибели похищенного в Петербурге мальчика
Удар дрона ВСУ по гражданской машине попал на видео
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте
Первого замглавы Сергиева Посада задержали по делу о коррупции
Стало известно, сколько картофеля допустимо употреблять в сутки
Юрист ответил, что грозит родителям убитого в Санкт-Петербурге мальчика
Имена российских миллиардеров всплыли в документах Эпштейна
Умерла «мама КВН» Светлана Жильцова: что известно, последние дни
В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном
Врач перечислила привычки, опасные для женщин
Прокуратура добилась пересмотра дела экс-чиновника из Краснодара
Ирина Пинчук оказалась под капельницей
Раскрыт реальный размер скидок на летний отдых-2026
Врач рассказала, как вовремя заподозрить скрытую гипертонию
Воронежца оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за песни Верки Сердючки
Доцент дал совет, как реагировать на крик начальника
Синоптики предрекли похолодание на Сахалине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.