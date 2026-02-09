Зимняя Олимпиада — 2026
Медведев выбыл с АТР после поражения от француза

Медведев уступил Умберу в первом круге турнира ATP в Роттердаме

Даниил Медведев Даниил Медведев Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от француза Уго Умбера в стартовом матче турнира ATP в Роттердаме в Нидерландах, передает РИА Новости. В трехсетовой борьбе победа досталась Умберу со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Медведев, занимающий 11-ю строчку мирового рейтинга, был четвертым сеяным турнира. В первом сете он упустил несколько ключевых подач в тай-брейке. Второй сет остался за россиянином, но в решающем сете Умбер совершил два досрочных брейка. Для Медведева этот турнир был дебютным после выступления за сборную России в Кубке Дэвиса. В прошлом году он триумфально выиграл турнир, обыграв в финале Янника Синнера.

До этого четырехкратная победительница турниров Большого шлема и первая ракетка мира Арина Соболенко послала журналистов к черту на пресс-конференции после поражения от теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в финале Australian Open 2026. Корреспонденты поинтересовались у спортсменки, будет ли она обсуждать с тренерами итоги турнира.

Тем временем итальянский лыжник Элиа Барп выразил поддержку российскому атлету Савелию Коростелеву после его выступления в скиатлоне на Олимпийских играх. В интервью итальянец заявил, что россиянин — «умничка».

