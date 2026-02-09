Зимняя Олимпиада — 2026
В Италии назвали Коростелева «умничкой» после выступления на ОИ-2026

Итальянский лыжник Барп высоко оценил результаты Коростелева на ОИ-2026

Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции скиатлона 10 км + 10 км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, на дистанции скиатлона 10 км + 10 км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин на XXV зимних Олимпийских играх в Валь-ди-Фьемме Фото: РИА Новости
Итальянский лыжник Элиа Барп выразил поддержку российскому атлету Савелию Коростелеву после его выступления в скиатлоне на Олимпийских играх. В интервью для Okko итальянец заявил, что россиянин — «умничка».

Мне безумно жаль, что он приехал четвертым. Он точно заслужил медаль. Но у него, как и у меня, еще будут другие гонки. Я очень надеюсь зайти с ним на подиум, — посетовал лыжник.

Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, серебро досталось французу Матису Деложу, а бронзу завоевал еще один представитель Норвегии Мартин Нюэнгет. Савелий Коростелев финишировал четвертым, отстав от тройки лидеров на финальном отрезке дистанции. При этом выступление французского лыжника сопровождалось судейским разбирательством из-за нарушения правил в ходе забега.

На отметке 13,3 км Матис Делож срезал дистанцию, за что получил желтую карточку прямо во время гонки. Тренерский штаб Коростелева подал официальный протест, надеясь на пересмотр результатов и дисквалификацию француза, что принесло бы Савелию бронзу. Однако жюри соревнований отклонило претензию, решив не лишать Деложа медали.

Решение жюри не оставили без внимания в Госдуме РФ. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что российские спортсмены столкнулись с неприятными элементами дискриминации на Олимпиаде-2026.

