25 декабря 2025 в 09:00

Чемпионка ОИ назвала легенду гимнастики Латынину примером для спортсменов

Лидия Иванова Лидия Иванова Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова в разговоре с NEWS.ru назвала гимнастку Ларису Латынину примером для каждого, кто собирается стать спортсменом. Она отметила, что великая чемпионка всегда с легкостью и спокойствием преодолевала трудности. 27 декабря Латыниной исполнится 91 год.

Мы с Ларисой много лет подруги. Она является примером для всех, кто собирается быть спортсменом. Может даже Латынина не располагала какими-то данными, чтобы стать лучшей гимнасткой. Но она была по-хорошему упрямая, настойчивая. На всех сборах мы работали вместе. Я имела счастье видеть, как нужно тренироваться посерьезнее! Даже когда Ларисе было очень трудно, она была всегда спокойна. Никогда не психовала, не устраивала концертов. Она методично ставит перед собой цели и их выполняет. Ее невозможно забыть, это такая фигура — девятикратная олимпийская чемпионка, — сказала Иванова.

Ранее Иванова посоветовала отстраненным российским спортсменам не сдаваться и идти только вперед. По ее словам, все вернется на круги своя и атлеты из России сразу должны начать выигрывать.

