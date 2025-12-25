Новый год — 2026
Горячий десерт: домашнее мороженое с ликером и вишней — это бомба

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
NEWS.ru предлагает дерзкий рецепт алкогольного мороженого, от которого настроение повысится на все 100 баллов! Он называется «Вишневый бунт». Вам понадобится: 400 мл холодных жирных сливок (33%), 1 банка сгущенки, 200 г замороженной вишни, 60–80 мл вишневого ликера или водки и щепотка соли для контраста.

Сначала для домашнего мороженого с алкоголем разморозьте вишню и превратите ее в пюре блендером. Затем взбейте ледяные сливки с солью до пышных пиков, влейте сгущенку и взбейте еще раз до однородной массы.

Теперь самое интересное — аккуратно вмешайте в эту нежность вишневое пюре и выбранный алкоголь. Ликер добавит аромата, а водка — просто градуса.

Выложите основу домашнего десерта в контейнер и отправьте в морозилку часов на 5–6. Не забывайте о нем — каждые пару часов доставайте и энергично перемешивайте вилкой, чтобы не было льдинок. Подавайте алкогольное мороженое, украсив шоколадной стружкой. И можно веселиться!

Единственное, что будет холодным после этого десерта, — это морозилка. Готовьте, наслаждайтесь и заряжайтесь настроением, потому что жизнь слишком коротка, чтобы есть скучное мороженое!

Несмотря на то, что алкоголь в блюдах считается лишь приправой, не стоит забывать, что его чрезмерное употребление вредит вашему здоровью!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт закуски с сыром и грушей.

