ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 15:23

Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей

Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим вместе с NEWS.ru тарталетки с сыром «Облачный полет». Итак, приготовьте песочную основу сами или купите готовые корзинки в магазине.

Для начинки взбейте 200 г рикотты с 50 г крем-чиза, добавьте цедру лимона и щепотку мускатного ореха. Наполните тарталетки сырным кремом.

Сверху выложите дополнительную начинку для тарталеток: по тонкому ломтику груши, слегка обжаренной на сливочном масле с медом. Посыпьте крошкой из голубого сыра и дробленым миндалем.

Запекайте тарталетки с сыром при 180 °C 5–7 минут, пока начинка не начнет плавиться. Украсьте мятой и каплей бальзамического крема. Контраст нежного крема, сладкой груши и пикантного сыра создает изысканный вкус!

Ранее NEWS.ru писал о начинке для тарталеток с копченой курицей.

Читайте также
Беру чипсы и плавленый сыр — канапе отдыхают! Готовлю хрустящие лодочки с кукурузой: фуршетная закуска за 5 минут.
Общество
Беру чипсы и плавленый сыр — канапе отдыхают! Готовлю хрустящие лодочки с кукурузой: фуршетная закуска за 5 минут.
Делаю это на Новый год: рулетики из говяжьей печени с грибной начинкой
Семья и жизнь
Делаю это на Новый год: рулетики из говяжьей печени с грибной начинкой
Никаких больше салатов и тарталеток! Готовлю сырный рулет «Бархат» с орехами: тает во рту и покоряет с первого кусочка
Общество
Никаких больше салатов и тарталеток! Готовлю сырный рулет «Бархат» с орехами: тает во рту и покоряет с первого кусочка
Закуска для новогоднего стола, которую оценят все: тарталетки с тофу-паштетом
Семья и жизнь
Закуска для новогоднего стола, которую оценят все: тарталетки с тофу-паштетом
Готовьте как шеф: редкий способ подачи икры в тарталетках, о котором молчат
Семья и жизнь
Готовьте как шеф: редкий способ подачи икры в тарталетках, о котором молчат
рецепты
кулинария
тарталетки
закуски
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число погибших на Украине датчан
Бизнесмен попался на фейковой благотворительности и эксплуатации людей
Блогер попыталась оправдаться за видео с вакуумированием сына в пакете
«Шарились по домам»: бойцы ВСУ чуть не умерли от голода в Димитрове
Sky News Australia обвинили в пропаганде ненависти к русским
Бурятский школьник спас взрослого соседа от пожара
SEVILLE из Artik&Asti рассказала о новом рекорде группы
Россия поставила СПГ в Китай в обход санкций
Почему люди насильно отправляют родственников в рехабы, как не попасть туда
В Чечне объявлен режим беспилотной опасности
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым посланием
Юрист ответил, помогут ли Долиной обвинения в неосмотрительности Лурье
Суд наказал иностранца за дискредитацию ВС России в эфире радиостанции
Wildberries ответил на претензию Aurus о продаже одежды
В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей
В ГД ответили, хватит ли у ЕС сил вести военный конфликт с Россией без США
Гастроэнтеролог предупредил, кому опасно употреблять мандарины
Два китайских автобренда могут уйти с российского рынка
Посол России в КНДР умер на 71-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.