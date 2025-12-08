Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей

Изумительная закуска на стол: тарталетки с сыром и грушей

Готовим вместе с NEWS.ru тарталетки с сыром «Облачный полет». Итак, приготовьте песочную основу сами или купите готовые корзинки в магазине.

Для начинки взбейте 200 г рикотты с 50 г крем-чиза, добавьте цедру лимона и щепотку мускатного ореха. Наполните тарталетки сырным кремом.

Сверху выложите дополнительную начинку для тарталеток: по тонкому ломтику груши, слегка обжаренной на сливочном масле с медом. Посыпьте крошкой из голубого сыра и дробленым миндалем.

Запекайте тарталетки с сыром при 180 °C 5–7 минут, пока начинка не начнет плавиться. Украсьте мятой и каплей бальзамического крема. Контраст нежного крема, сладкой груши и пикантного сыра создает изысканный вкус!

