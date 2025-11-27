С легкой дымкой: рецепт тарталеток с копченой курицей

Устроим праздник с тарталетками с интересной начинкой! Подробности — в рецепте NEWS.ru.

Берем 200 граммов копченой куриной грудки и режем ее мелкими кубиками. Добавляем 100 грамем вяленых томатов, нарезанных соломкой, и 150 граммов мягкого сыра с травами. Для пикантности бросаем горсть каперсов и мелко порубленные маринованные огурчики.

Заправляем эту яркую компанию двумя столовыми ложками греческого йогурта, смешанного с чайной ложкой лимонной цедры и щепоткой паприки. Тщательно, но нежно перемешиваем — чтобы каждый ингредиент сохранил свой характер!

Начиняем хрустящие тарталетки с таким расчетом, чтобы в каждой ложке чувствовалась взрывная смесь вкусов: дымная курочка, кислинка томатов, нежность сыра и острота каперсов.

По рецепту тарталеток с курочкой остается всего ничего: украсить веточкой петрушки. И все! Приятного аппетита.

