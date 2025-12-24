Новый год — 2026
Салат «Невеста» с пекинской капустой: свежий и легкий — для разнообразия на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для разнообразия приготовьте на Новый год свежий, легкий и очень красивый салат «Невеста» с пекинской капустой.

Его вкус — невероятно многогранный: сытный картофель и курица, нежные желтки и свежая, хрустящая капуста создают идеальный баланс, а воздушный белковый верх добавляет легкости. Это блюдо прекрасно подходит и для праздника, и для семейного ужина.

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 4 яйца (отделить желтки от белков), 300 г отварного куриного филе, 300 г пекинской капусты, майонез. Выкладывайте слои на большое плоское блюдо, слегка промазывая каждый майонезом, кроме последнего: 1-й — тертый картофель, 2-й — тертые желтки, 3-й — разобранное на волокна куриное филе, 4-й — мелко нашинкованная пекинская капуста. Сверху капусту тоже смажьте тонким слоем майонеза. Сверху посыпьте салат тертыми белками, создавая пышное белоснежное и ровное покрывало, похожее на фату.

Ранее стало известно, как приготовить салат с фасолью и грибами: настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день.

