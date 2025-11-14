Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 07:09

Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт

Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт Сливочно-горчичный маринад: сочная курица в духовке — находка, а не рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Устроим праздник живота — приготовим самую сочную курицу в духовке! Берем два филе и делаем перпендикулярные надрезы — как будто рисуем решеточку. Теперь волшебный маринад: в 200 мл густых сливок размешиваем две ложки дижонской горчицы, давим два зубчика чеснока, кидаем щепотку сладкой паприки и веточки свежего тимьяна.

Маринуем курочку в этом кремовом соусе минут 30 — пусть пропитается нежностью. Затем перекладываем в форму, щедро засыпаем тертым пармезаном и отправляем курицу в духовку на 25–30 минут. Запекаем при 180 градусах.

Достаем, когда сыр превратится в золотистую корочку-панцирь и появится соблазнительный аромат. Режем курицу из духовки на ломтики и подаем с гречкой или тушеными кабачками. Это не просто мясо — это песня!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт картофельной запеканки с фаршем.

Алина Ясинская
А. Ясинская
