Идеальное горячее на ужин «Куриное гнездо» под сырным снегом. Нежная начинка в золотистом обрамлении

Это блюдо создаёт атмосферу домашнего уюта и праздника одновременно. Хрустящие, запечённые до румяности картофельные «гнёзда» служат идеальным съедобным сосудом для сочной куриной начинки с грибами, а щедрая шапка из расплавленного сыра добавляет нежности и завершённости вкусу. Такой ужин понравится всей семье и станет приятным завершением дня.

Для приготовления вам понадобится: 6-7 крупных картофелин, 400 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г твёрдого сыра, 3 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло, зелень. Картофель очистите и натрите на крупной тёрке, слегка отожмите сок, посолите. Формы для кексов или глубокие ячейки формы для маффинов смажьте маслом. Плотно выложите в них картофельную массу, сформировав «гнёзда» с углублением в центре. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут. Курицу и грибы нарежьте мелкими кубиками, лук — полукольцами, обжарьте всё до готовности, посолите и поперчите. Смешайте начинку со сметаной. Достаньте картофельные основы, заполните их куриной начинкой. Сыр натрите на крупной тёрке и обильно посыпьте сверху. Запекайте ещё 15-20 минут до золотистого сыра. Подавайте горячими, украсив зеленью.

