Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 17:00

Идеальное горячее на ужин «Куриное гнездо» под сырным снегом. Нежная начинка в золотистом обрамлении

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо создаёт атмосферу домашнего уюта и праздника одновременно. Хрустящие, запечённые до румяности картофельные «гнёзда» служат идеальным съедобным сосудом для сочной куриной начинки с грибами, а щедрая шапка из расплавленного сыра добавляет нежности и завершённости вкусу. Такой ужин понравится всей семье и станет приятным завершением дня.

Для приготовления вам понадобится: 6-7 крупных картофелин, 400 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 150 г твёрдого сыра, 3 ст. л. сметаны, соль, перец, растительное масло, зелень. Картофель очистите и натрите на крупной тёрке, слегка отожмите сок, посолите. Формы для кексов или глубокие ячейки формы для маффинов смажьте маслом. Плотно выложите в них картофельную массу, сформировав «гнёзда» с углублением в центре. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15 минут. Курицу и грибы нарежьте мелкими кубиками, лук — полукольцами, обжарьте всё до готовности, посолите и поперчите. Смешайте начинку со сметаной. Достаньте картофельные основы, заполните их куриной начинкой. Сыр натрите на крупной тёрке и обильно посыпьте сверху. Запекайте ещё 15-20 минут до золотистого сыра. Подавайте горячими, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Увидела в меню ресторана в Кракове! Польский деревенский суп — бульон, кусочки мяса и облако сметаны
Общество
Увидела в меню ресторана в Кракове! Польский деревенский суп — бульон, кусочки мяса и облако сметаны
Куриные ножки в сливочной шубе: готовим нежнейшее мясо в сковороде за полчаса
Общество
Куриные ножки в сливочной шубе: готовим нежнейшее мясо в сковороде за полчаса
Горячее для уютного семейного ужина: квашеная капуста с мясом в духовке
Общество
Горячее для уютного семейного ужина: квашеная капуста с мясом в духовке
Салат «Абсент»: накройте праздничный стол за 5 минут!
Семья и жизнь
Салат «Абсент»: накройте праздничный стол за 5 минут!
Фасоль за пару часов вместо полдня: хитрость с содой, которая сэкономит ваше время!
Общество
Фасоль за пару часов вместо полдня: хитрость с содой, которая сэкономит ваше время!
курица
ужины
кулинария
горячее
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Остается страх»: в Германии потеряли всю надежду из-за России
Россиян предупредили об опасности одного вида гриппа
Гайдулян, Донбасс, российское гражданство: как живет Валентина Рубцова
Раскрыта ситуация с реальными сроками в России
Главного банкира ЕС уличили в несостыковках с доходами
Юрист дал совет Нагиеву после его слов на премьере «Елок-12»
«Кокаиновый нос»: Медведев предсказал участь Зеленского
Назван преемник Буданова в ГУР Украины
Финансист рассказала, как может повести себя курс доллара в 2026 году
В ООН не стали закрывать глаза на удар по Херсонской области
Украинцы изменили свое отношение к территориальным уступкам
В одной стране ЕС назвали визит Зеленского позором
Появились подробности страшной гибели подростков на пожаре в Серове
Электрик застрял в лесу на Новый год и уже готовился прощаться с женой
Стихийный мемориал появился у разрушенного БПЛА кафе в Хорлах
Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Ливана
Раскрыто, к чему приведет назначение Буданова главой офиса Зеленского
Раскрыт формат переговоров Эрдогана с Трампом по украинскому вопросу
Салат «Абсент»: накройте праздничный стол за 5 минут!
На популярном российском курорте объявили штормовое предупреждение
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.