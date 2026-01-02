Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 12:46

Куриные ножки в сливочной шубе: готовим нежнейшее мясо в сковороде за полчаса

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно сочные и ароматные куриные ножки в сметанном соусе с зеленью — это блюдо классической домашней кухни, которое никогда не выходит из моды. Всего за полчаса вы получите нежнейшее мясо в сковороде.

Вкус блюда насыщенный и нежный: золотистая корочка, мягкое мясо, легко отделяющееся от кости, и густой сливочный соус с яркой ноткой свежей зелени.

Для рецепта вам понадобится: 6–8 куриных голеней или бедер, 300 г сметаны (20–25%), 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, пучок зелени, соль, перец, паприка. Куриные ножки промойте, обсушите, натрите солью, перцем и паприкой. Обжарьте на разогретом масле в глубокой сковороде до румяной корочки со всех сторон. Добавьте нарезанный полукольцами лук и обжаривайте вместе, пока лук не станет мягким. Убавьте огонь, влейте сметану, добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко рубленную зелень. Аккуратно перемешайте. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут, периодически помешивая. Если соус слишком густеет, можно добавить немного горячей воды или бульона. Подавайте ножки горячими, поливая обильно соусом из сковороды.

Ранее стало известно, как приготовить запеченный в молоке картофель: к мясу, курице и рыбе.

Проверено редакцией
Читайте также
Торт из лаваша с копченой курицей выручает в праздники: закуска на ура, когда нужно сообразить что-то вкусное к приходу гостей
Общество
Торт из лаваша с копченой курицей выручает в праздники: закуска на ура, когда нужно сообразить что-то вкусное к приходу гостей
Забудьте про сухую грудку! Мариную курицу в меде, горчице и апельсиновом соке. Через час мясо тает во рту
Общество
Забудьте про сухую грудку! Мариную курицу в меде, горчице и апельсиновом соке. Через час мясо тает во рту
Новогодний торт без духовки: вкусный сюрприз, который сэкономит вам кучу времени!
Общество
Новогодний торт без духовки: вкусный сюрприз, который сэкономит вам кучу времени!
Это не тирамису и не чизкейк, а лучше! Яблочный шедевр в одном стакане
Семья и жизнь
Это не тирамису и не чизкейк, а лучше! Яблочный шедевр в одном стакане
Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Турецкий супчик ишкембе чорбасы — получатся сытным и ароматным
Общество
Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Турецкий супчик ишкембе чорбасы — получатся сытным и ароматным
курица
рецепты
обеды
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
А чек нужен? Можно ли вернуть подарок в магазин: раскрываем детали
В России сумели найти лазейку в новом утильсборе
Оставшихся без света жителей Кубани решили напоить чаем с горячими пирогами
Раскрыта ситуация с преступностью в России
Россиянам объяснили, как алкоголь «обманывает» их на морозе
Уголовное дело возбудили после обрушения крыши на складе Wildberries в Юрге
На Украине водителю микроавтобуса ТЦК выстрелили в лицо
Гагин объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Появились новые подробности смерти футболиста Мухамадиева
«Паскуды»: озверевший из-за русской музыки одесский депутат прогнал рабочих
В США нашли важное отличие новогодних выступлений Зеленского и Путина
МОК поставил точку в вопросе о российском флаге на ОИ-2026
Стало известно, может ли Долина выкупить квартиру у Лурье
Российские артиллеристы ударили по блиндажу и наблюдательным постам ВСУ
Гагин назвал причину атаки ВСУ по гостинице в Херсонской области
Отсиживающиеся в Германии украинцы могут оказаться на фронте
Овечкин заступился за партнера по команде и ввязался в драку
В США дали совет своим гражданам в России
МИД раскрыл список японских милитаристов XX века, лишенных реабилитации
Россияне стали реже пользоваться одним видом транспорта
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.