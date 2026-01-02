Куриные ножки в сливочной шубе: готовим нежнейшее мясо в сковороде за полчаса

Приготовьте невероятно сочные и ароматные куриные ножки в сметанном соусе с зеленью — это блюдо классической домашней кухни, которое никогда не выходит из моды. Всего за полчаса вы получите нежнейшее мясо в сковороде.

Вкус блюда насыщенный и нежный: золотистая корочка, мягкое мясо, легко отделяющееся от кости, и густой сливочный соус с яркой ноткой свежей зелени.

Для рецепта вам понадобится: 6–8 куриных голеней или бедер, 300 г сметаны (20–25%), 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, пучок зелени, соль, перец, паприка. Куриные ножки промойте, обсушите, натрите солью, перцем и паприкой. Обжарьте на разогретом масле в глубокой сковороде до румяной корочки со всех сторон. Добавьте нарезанный полукольцами лук и обжаривайте вместе, пока лук не станет мягким. Убавьте огонь, влейте сметану, добавьте пропущенный через пресс чеснок и мелко рубленную зелень. Аккуратно перемешайте. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут, периодически помешивая. Если соус слишком густеет, можно добавить немного горячей воды или бульона. Подавайте ножки горячими, поливая обильно соусом из сковороды.

