07 марта 2026 в 12:28

На обед в Великий пост балую себя солянкой: сытная, с шампиньонами и малосольными огурцами

Фото: D-NEWS.ru
На обед в Великий пост балую себя солянкой с шампиньонами и малосольными огурцами. Она получается ароматная, сытная и наваристая. По насыщенности вкуса не уступает мясному оригиналу!

Для приготовления понадобится: 300 г свежих шампиньонов, 3-4 малосольных огурца, 1 луковица, 1 морковь, 2-3 картофелины, 100 г маслин без косточек, 2 ст. л. томатной пасты, сок половины лимона, лавровый лист, соль, перец, зелень (укроп, петрушка), растительное масло.

Способ приготовления: грибы нарежьте пластинками, лук — кубиками, морковь — соломкой, картофель — брусочками, огурцы — мелкими кубиками. В кастрюле разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и грибы, жарьте 7-10 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте 2 минуты. Влейте 1,5-2 литра горячей воды, доведите до кипения. Добавьте картофель, варите 10 минут. Затем добавьте огурцы, маслины, лавровый лист, соль и перец. Варите еще 10 минут до готовности картофеля. В конце влейте лимонный сок и добавьте рубленую зелень. Дайте настояться под крышкой 15-20 минут.

Ранее стало известно, как приготовить постные яблоки, фаршированные рисом и изюмом.

