Впервые попробовала в Великий пост — теперь не оторваться: яблоки, фаршированные рисом и изюмом

Впервые попробовала яблоки, фаршированные рисом и изюмом, в Великий пост — теперь не оторваться! Это не просто десерт, а полноценное, ароматное и полезное блюдо.

Для приготовления понадобится: 6 крупных кисло-сладких яблок, 100 г круглозерного риса, 50 г изюма, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, цедра половины апельсина или лимона.

Рецепт: рис отварите в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут), слейте воду. Изюм залейте кипятком на 5-7 минут, затем обсушите. В миске смешайте рис, изюм, сахар, корицу и цедру. У яблок срежьте верхушки и аккуратно удалите сердцевину с семенами. Плотно наполните яблоки рисовой начинкой, накройте срезанными верхушками. Выложите яблоки в форму для запекания, слегка смазанную маслом. На дно формы можно налить немного воды (около 0,5 см), чтобы яблоки не подгорели. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до мягкости яблок. Подавайте теплыми или холодными, посыпав сахарной пудрой и полив медом.

