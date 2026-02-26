Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 18:46

Впервые попробовала в Великий пост — теперь не оторваться: яблоки, фаршированные рисом и изюмом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Впервые попробовала яблоки, фаршированные рисом и изюмом, в Великий пост — теперь не оторваться! Это не просто десерт, а полноценное, ароматное и полезное блюдо.

Для приготовления понадобится: 6 крупных кисло-сладких яблок, 100 г круглозерного риса, 50 г изюма, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, цедра половины апельсина или лимона.

Рецепт: рис отварите в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут), слейте воду. Изюм залейте кипятком на 5-7 минут, затем обсушите. В миске смешайте рис, изюм, сахар, корицу и цедру. У яблок срежьте верхушки и аккуратно удалите сердцевину с семенами. Плотно наполните яблоки рисовой начинкой, накройте срезанными верхушками. Выложите яблоки в форму для запекания, слегка смазанную маслом. На дно формы можно налить немного воды (около 0,5 см), чтобы яблоки не подгорели. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до мягкости яблок. Подавайте теплыми или холодными, посыпав сахарной пудрой и полив медом.

Ранее стало известно, как приготовить постный салат с рисом, грибами и солеными огурцами.

Проверено редакцией
Читайте также
Два яблока и щепотка корицы — получаются нежные вертуты, вкуснее любых конфет и без грамма сахара
Общество
Два яблока и щепотка корицы — получаются нежные вертуты, вкуснее любых конфет и без грамма сахара
Фруктовые оладушки с корицей: простой способ разнообразить завтраки — просто добавьте яблоко в тесто
Общество
Фруктовые оладушки с корицей: простой способ разнообразить завтраки — просто добавьте яблоко в тесто
Рецепт витаминной капусты «Пелюстка» легко
Семья и жизнь
Рецепт витаминной капусты «Пелюстка» легко
Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество
Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
В РПЦ дали советы, как лучше провести первую неделю Великого поста
Общество
В РПЦ дали советы, как лучше провести первую неделю Великого поста
яблоки
рецепты
Великий пост
рис
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали о том, где нашли школьницу из Смоленска
Рэперу Гуфу вынесли приговор: что известно, «банное» дело
В Москве отменили свадьбы 20 пар из-за нижнего белья
Собянин назвал число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве
Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН
Экс-депутат объяснил, почему страны Европы отказывают украинцам в убежище
Лыжница Степанова пугает шведок, чиновник стал Героем России: что дальше
Беспорядки в Мексике нанесли удар по спорту
В России назвали сроки разработки АЭС для базы на Луне
Задержан предполагаемый похититель девочки из Смоленска
Садист, бандит и инвалид: что известно о резонансном деле Владимира Бакса
ЕС поставил Киргизии ультиматум из-за торговли с Россией
В Бразилии по улицам поплыли гробы
Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка
Жуткое ДТП на трассе «Кавказ» унесло жизни двоих человек
Агрессивная собака полгода терроризирует жителей Краснодара
Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс.
В Смоленске нашли вещь, которая может принадлежать пропавшей девочке
Пропавшую в Смоленске девочку нашли
В Дании пройдут досрочные выборы в парламент
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.