Актуально перед Великим постом: сытный салат с рисом, грибами и солеными огурцами

Этот сытный салат сочетает в себе все самое лучшее: сытность риса и грибов, сладость обжаренных овощей и пикантность соленых огурцов. Актуальный рецепт перед Великим постом.

Для приготовления понадобится: 1 стакан риса, 300 г свежих шампиньонов, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2–3 соленых огурца, 1 банка консервированной кукурузы, пучок укропа, соль, перец, растительное масло для жарки, постный майонез.

Рецепт: рис отварите и остудите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке, грибы нарежьте пластинками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и жарьте до мягкости. Затем добавьте грибы и жарьте все вместе, пока жидкость от грибов не выпарится, а ингредиенты не подрумянятся. Посолите и поперчите по вкусу. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, укроп порубите. В миске смешайте рис, остывшую грибную зажарку с овощами, огурцы, кукурузу и укроп. Заправьте салат постным майонезом, тщательно перемешайте.

