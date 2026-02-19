Зимняя Олимпиада — 2026
С этим соусом, что ни приготовь, все вкусно — преобразит ужины в пост: грибной крем для котлет и круп

Фото: D-NEWS.ru
С этим соусом, что ни приготовь, все вкусно — преобразит ужины в Великий пост. Такой грибной крем идеальное дополнение для овощных котлет, драников и круп. Он превратит скромный ужин в настоящее пиршество.

Для приготовления понадобится: 300-400 г свежих шампиньонов, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 1,5 ст. л. муки, 400-500 мл воды, соль, черный перец, лавровый лист, зелень.

Рецепт: грибы нарежьте пластинками, лук — мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите. В сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и готовьте 5 минут. Затем добавьте грибы и жарьте, помешивая, пока вся выделившаяся жидкость не выпарится, а грибы не подрумянятся. Посыпьте содержимое мукой, перемешайте и обжаривайте еще минуту. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте теплую воду, чтобы не было комков. Добавьте лавровый лист, соль, перец. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите под крышкой 10-15 минут до загустения. В конце добавьте чеснок и зелень, перемешайте и снимите с огня.

Ранее стало известно, в какие блюда можно использовать рассол от зеленого горошка.

Проверено редакцией
