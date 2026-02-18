Зимняя Олимпиада — 2026
Пирог «Грибное лукошко»: тесто с кукурузной мукой, начинка из белых грибов и курицы. Аромат сводит с ума!

Главный секрет этого пирога — не в специях, а в температуре. Полностью остывшая, теплая на ощупь начинка — это стратегический ход. Попадая в жидкое тесто, она не начинает его преждевременно прогревать и выделять пар. В итоге в духовке все поднимается и пропекается одновременно: тесто схватывается в нежную крошку, а грибы и курица лишь отдают свой сок, уже будучи заключенными в готовую пористую структуру.

200 г лука и 200 г моркови мелко нарезаю, обжариваю на сковороде до мягкости. Добавляю 200 г отварного куриного филе, разобранного на волокна. Отдельно обжариваю 300 г нарезанных белых грибов (или шампиньонов) до румяности и выпаривания жидкости. Соединяю грибы с овощами и курицей, солю, перчу. Полностью остужаю.

В миске взбиваю 3 яйца с 2 ст. л. натурального йогурта и 30 мл оливкового масла. Просеиваю 150 г цельнозерновой и 50 г кукурузной муки, добавляю 1 ч. л. разрыхлителя. Соединяю жидкую и сухую части, аккуратно перемешиваю лопаткой.

В остывшую начинку добавляю 20 г мелко нарезанного зеленого лука, затем высыпаю ее в миску с тестом. Аккуратно перемешиваю до объединения. Выкладываю массу в форму для выпечки (22-24 см), смазанную маслом. Разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 40-50 минут, до золотистой корочки и сухой зубочистки. Даю немного остыть в форме. Подаю теплым или холодным.

еда
грибы
пироги
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
