Эти ленивые голубцы с грибами — мой топ в пост. Аромат специй, рис и шампиньоны создают такую глубину вкуса, что мясо и не вспомнится

Грибы — это вовсе не компромисс, когда речь заходит о сытности. В этих ленивых голубцах шампиньоны, обжаренные с золотистым луком, морковью и щедрой щепоткой зиры, дают тот самый насыщенный «мясной» вкус. А рис, как клейкий каркас, бережно удерживает сочную начинку, превращаясь после запекания в томатном соусе в нежнейшую основу. Аромат чеснока и лаврового листа, томящихся в духовке, — это запах домашнего уюта без лишних слов.

Что понадобится

Рис — 150 г, вода для варки риса — 300 мл, белокочанная капуста — 300 г, репчатый лук — 1 крупная головка, морковь — 1 крупная, свежие шампиньоны — 250 г, растительное масло — для жарки и смазывания формы, мука — для панировки, томатная паста — 2 ст. л., вода для соуса — 200 мл, сахар — 1 ч. л., чеснок — 3-4 зубчика, лавровый лист — 1-2 шт., зира (кумин) — 1 ч. л., сладкая молотая паприка — 1 ч. л., молотый кориандр — 0.5 ч. л., соль, свежемолотый черный перец — по вкусу, свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи.

Как готовлю

Отвариваю рис до состояния «аль денте»: тщательно промываю, заливаю водой в соотношении 1:2, довожу до кипения, накрываю крышкой и томлю на медленном огне 8–10 минут, пока жидкость не впитается. Снимаю с огня и оставляю остывать. Параллельно занимаюсь овощной основой. Лук мелко рублю, морковь тру на мелкой терке.

В хорошо разогретой сковороде с маслом сначала пассерую лук до прозрачности и легкого золочения, затем добавляю морковь и обжариваю вместе еще несколько минут, пока овощи не станут мягкими. В этот момент ввожу главные специи — зиру, паприку и кориандр, чтобы их аромат раскрылся в масле. Грибы мою и нарезаю мелким кубиком, отправляю к овощам и жарю до испарения грибного сока и легкой румяности. Капусту шинкую максимально тонко, а затем дополнительно рублю поперек, чтобы получилась мелкая соломка, и добавляю в сковороду. Обжариваю, помешивая, пока капуста не существенно уменьшится в объеме и не станет мягкой. Солю и перчу по вкусу. Получившуюся овощно-грибную смесь соединяю с остывшим рисом в глубокой миске, тщательно перемешиваю и даю массе полностью остыть.

Формирую аккуратные продолговатые котлетки. Обваливаю каждую со всех сторон в муке и выкладываю на разделочную доску. Разогреваю духовку до 180 °C. Форму для запекания смазываю маслом и плотно, но не впритык, выкладываю голубцы. Готовлю томатную заливку: развожу томатную пасту водой, добавляю сахар, щепотку соли и черного перца. Заливаю голубцы соусом, между котлетками распределяю очищенные зубчики чеснока и лавровый лист. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в духовку на 20 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 10–15 минут до аппетитного вида и легкого загустения соуса.

