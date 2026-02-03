Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак

Обычно все без сожалений избавляются от жидкости из банки консервированного горошка, даже не подозревая, что выкидывают настоящий кулинарный клад. Я рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение. Рассказываю мой гениальный лайфхак!

Эта слегка мутная жидкость с солоновато-сладким привкусом — так называемая аквафаба — богата растительным белком и минералами, и ей можно найти десятки способов применения на кухне, особенно в пост или для экономии продуктов.

Прежде всего, рассол — отличный натуральный загуститель. Добавьте его в гороховый суп, борщ или солянку, и вы получите более густую, наваристую и ароматную текстуру. Во-вторых, он творит чудеса в соусах: его можно взбить миксером в воздушную пену для постного майонеза или использовать для регулировки консистенции и солености домашних заправок для салатов.

Но и это не все! Рассол станет идеальной основой для тушения овощей, придавая им тонкий вкус бобовых, или жидкой составляющей для дрожжевого теста под пироги и соленые оладьи, где он успешно заменит молоко. А ценители здорового питания могут добавлять его в овощные смузи для обогащения белком.

