03 октября 2025 в 19:48

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кочерыжки от пекинки больше не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски. Капуста получается лучше корейской моркови. А главное, просто, быстро и бесподобно вкусно.

Рецепты: возьмите половину кочана пекинской капусты (нижнюю часть с плотными листьями), нарежьте крупными квадратами. Для маринада смешайте 4 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 ч. л. меда или сахара, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. мелко рубленного имбиря, щепотку острого перца и 1 ст. л. поджаренного кунжута. Тщательно перемешайте капусту с маринадом, слегка помните руками, чтобы она пустила сок. Оставьте при комнатной температуре на 30–60 минут, затем уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Вкус получается сбалансированным: солоновато-пряный от соевого соуса и специй. А кунжут добавляет блюду ореховые нотки. Капуста остается хрустящей, но пропитывается насыщенным маринадом, создавая освежающую и аппетитную закуску.

Ранее стало известно, как приготовить квашеную капусту со сладким перцем для зимних застолий: отлично хранится.

