Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 09:00

Капустный салат коул-слоу — съедается наравне с мясными. Готовим на Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если на новогоднем столе хочется чего-то свежего, хрустящего и такого, что разбирают не хуже мясного, этот вариант коул-слоу — точное попадание. Легкий, сочный и в то же время насыщенный по вкусу салат отлично дополняет жирные блюда, подчеркивает вкус мяса и неожиданно становится любимцем гостей. Проверено: к нему тянутся даже те, кто «за капустой не пришел».

Ингредиенты: капуста белокочанная — 1/4 небольшого кочана, капуста краснокочанная — 1/4 небольшого кочана, морковь — 1 шт., лук красный сладкий — 1/2 шт., яблоко зеленое — 1 шт., соль — по вкусу; для соуса: майонез — 2–3 ст. л., сметана — 2–3 ст. л., мед или сироп топинамбура — 1–2 ч. л., сок лимона или лайма — 1 ст. л., горчица сладкая — 1 ч. л., кориандр молотый — 1/2 ч. л.; для подачи: кедровые орешки или фисташки — 2 ст. л.

Как готовить: капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. Сложите все в большую миску и слегка посолите. Отдельно приготовьте соус: смешайте майонез и сметану, добавьте мед (или сироп), сок лимона, сладкую горчицу и молотый кориандр. Хорошо взбейте венчиком до гладкой, кремовой текстуры. Заправьте салат и тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл овощи. Орешки слегка обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета и добавьте сверху перед подачей — они дадут тот самый хруст и аромат.

Ранее мы делились рецептом салата «Неаполь» с яйцами и баклажанами. Когда все майонезное уже надоело: шикарный рецепт из 4 ингредиентов на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Единство простоты и вкуса: рецепт заливного пирога с капустой на кефире
Семья и жизнь
Единство простоты и вкуса: рецепт заливного пирога с капустой на кефире
Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь
Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Праздничный салат без майонеза — сытное и в то же время легкое блюдо к Новому году: готовлю с чесночно-йогуртовой заправкой
Общество
Праздничный салат без майонеза — сытное и в то же время легкое блюдо к Новому году: готовлю с чесночно-йогуртовой заправкой
Только одним этим салатом можно досыта накормить всех гостей: «Мельница» с солеными грибами
Общество
Только одним этим салатом можно досыта накормить всех гостей: «Мельница» с солеными грибами
Ужин за 30 минут: куриные рулетики с сыром в духовке — сочные и нежные!
Семья и жизнь
Ужин за 30 минут: куриные рулетики с сыром в духовке — сочные и нежные!
капуста
салаты
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев призвал признать украинский национализм деструктивной идеологией
Ликер из белого шоколада за 10 минут: нежный и пьянящий!
В США оценили заявления НАТО об ударах по Калининграду
ФСБ задержала участников «карточной» мафии
Взрыв машины ДПС в Москве 24 декабря: последние новости, сколько погибших
Выросло число сбитых украинских дронов в Севастополе
Сотрудники ФСБ поймали шпиона СБУ из Мелитополя
Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию
Экология дома: как окна помогают уменьшить углеродный след
Суд оставил без движения иск блогера к Елене Малышевой
В Госдуме оценили идею установки родительского контроля на гаджеты
Стало известно о смерти Бондарчука
ВСУ попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Стало известно, какие подарки хотят получить на Новый год россияне
Астрономы раскрыли дату первого в 2026 году звездопада
Насиловал пятерых родных детей: тунеядец и алкаш оказался педофилом
Первый российский арктический газовоз спустили на воду
На границе ЕС начали разворачивать посылки из России по странной причине
В Кремле отреагировали на возможные реформы от Козака
Путин назвал добрососедскими отношения Москвы и Баку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.