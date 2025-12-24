Капустный салат коул-слоу — съедается наравне с мясными. Готовим на Новый год

Если на новогоднем столе хочется чего-то свежего, хрустящего и такого, что разбирают не хуже мясного, этот вариант коул-слоу — точное попадание. Легкий, сочный и в то же время насыщенный по вкусу салат отлично дополняет жирные блюда, подчеркивает вкус мяса и неожиданно становится любимцем гостей. Проверено: к нему тянутся даже те, кто «за капустой не пришел».

Ингредиенты: капуста белокочанная — 1/4 небольшого кочана, капуста краснокочанная — 1/4 небольшого кочана, морковь — 1 шт., лук красный сладкий — 1/2 шт., яблоко зеленое — 1 шт., соль — по вкусу; для соуса: майонез — 2–3 ст. л., сметана — 2–3 ст. л., мед или сироп топинамбура — 1–2 ч. л., сок лимона или лайма — 1 ст. л., горчица сладкая — 1 ч. л., кориандр молотый — 1/2 ч. л.; для подачи: кедровые орешки или фисташки — 2 ст. л.

Как готовить: капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Яблоко очистите от сердцевины и нарежьте мелкими кубиками. Сложите все в большую миску и слегка посолите. Отдельно приготовьте соус: смешайте майонез и сметану, добавьте мед (или сироп), сок лимона, сладкую горчицу и молотый кориандр. Хорошо взбейте венчиком до гладкой, кремовой текстуры. Заправьте салат и тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл овощи. Орешки слегка обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета и добавьте сверху перед подачей — они дадут тот самый хруст и аромат.

