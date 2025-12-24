Праздничный салат без майонеза — сытное и в то же время легкое блюдо к Новому году: готовлю с чесночно-йогуртовой заправкой

Этот салат — идеальный баланс между праздничной сытностью и легкостью. Нежная курица, ароматные грибы, хрустящий перец и сыр создают гармоничную основу, а пикантная йогуртовая заправка с чесноком и орехами добавляет свежести и изысканности.

Куриное филе (500 г) отвариваю в подсоленной воде до готовности, остужаю и нарезаю небольшими кубиками. Шампиньоны (300 г) нарезаю пластинками и обжариваю на сухой сковороде до полного испарения жидкости и легкой румяности. Болгарский перец (2 шт.) очищаю от семян и нарезаю тонкой соломкой. Твердый сыр (200 г) натираю на крупной терке. Грецкие орехи (100 г) и зубчики чеснока (2 шт.) мелко рублю ножом. В большой салатнице соединяю все подготовленные ингредиенты: курицу, грибы, перец, сыр, орехи и чеснок. Добавляю соль по вкусу и заправляю натуральным йогуртом (130 г). Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Перед подачей даю салату немного пропитаться в холодильнике (15–20 минут) и украшаю сверху оставшимися грецкими орехами.

