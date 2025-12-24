Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 07:40

Праздничный салат без майонеза — сытное и в то же время легкое блюдо к Новому году: готовлю с чесночно-йогуртовой заправкой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — идеальный баланс между праздничной сытностью и легкостью. Нежная курица, ароматные грибы, хрустящий перец и сыр создают гармоничную основу, а пикантная йогуртовая заправка с чесноком и орехами добавляет свежести и изысканности.

Куриное филе (500 г) отвариваю в подсоленной воде до готовности, остужаю и нарезаю небольшими кубиками. Шампиньоны (300 г) нарезаю пластинками и обжариваю на сухой сковороде до полного испарения жидкости и легкой румяности. Болгарский перец (2 шт.) очищаю от семян и нарезаю тонкой соломкой. Твердый сыр (200 г) натираю на крупной терке. Грецкие орехи (100 г) и зубчики чеснока (2 шт.) мелко рублю ножом. В большой салатнице соединяю все подготовленные ингредиенты: курицу, грибы, перец, сыр, орехи и чеснок. Добавляю соль по вкусу и заправляю натуральным йогуртом (130 г). Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Перед подачей даю салату немного пропитаться в холодильнике (15–20 минут) и украшаю сверху оставшимися грецкими орехами.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат для стройной талии без голода: простой домашний рецепт, который я готовлю, когда хочется вкусно и легко
Общество
Салат для стройной талии без голода: простой домашний рецепт, который я готовлю, когда хочется вкусно и легко
Только одним этим салатом можно досыта накормить всех гостей: «Мельница» с солеными грибами
Общество
Только одним этим салатом можно досыта накормить всех гостей: «Мельница» с солеными грибами
Сациви из курицы с грецкими орехами по-грузински — пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Сациви из курицы с грецкими орехами по-грузински — пошаговый рецепт
Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь
Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Сладкие снеговики «Рафаэлло» из сгущенки и кокосовой стружки: приготовьте с детьми, они будут в восторге
Общество
Сладкие снеговики «Рафаэлло» из сгущенки и кокосовой стружки: приготовьте с детьми, они будут в восторге
еда
салаты
рецепты
курица
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о гибели сотрудников ДПС в результате взрыва в Москве
Опрос показал, сколько россиян планируют работать в новогодние праздники
Украинку арестовали за торговлю человеческими органами
Ужин за 30 минут: куриные рулетики с сыром в духовке — сочные и нежные!
Мальчик допустил оплошность стоимостью $280 тыс. при попытке помочь матери
«Не дождешься помощи»: Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии
Россияне в начале 2026 года увидят серию затмений
Росавиация ограничила работу аэропорта в еще одном российском городе
«Не поможет»: Фадеев высказался о снижении качества музыки из-за ИИ
Стало известно, когда в 2026 году россияне смогут увидеть суперлуние
Назван российский певец, выпустивший самый интересный альбом в 2025 году
Крупнейший российский аэропорт оказался под ограничениями
Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за сильного тумана
Пирог мечты: лимонный курд из готового песочного теста за полчаса
Третий беспилотник за ночь попытался атаковать Москву
Раскрыта новая схема мошенников под видом сотрудников военкомата
Российский аэропорт приостановил работу на фоне угрозы атаки БПЛА
В Тульской области вспыхнуло предприятие на фоне атаки БПЛА
Аглая Тарасова впервые вышла на связь после суда и попросила о помощи
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.