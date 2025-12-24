Не поддавайтесь панике, когда нет времени готовить: идеальная закуска за 15 минут — горячие тарталетки с колбасой и сыром

Не поддавайтесь панике, когда нет времени готовить: идеальная закуска за 15 минут — горячие тарталетки с колбасой и сыром

Нужно срочно приготовить что-то вкусное к приходу гостей? Не поддавайтесь панике, когда нет времени готовить! Это идеальная закуска за 15 минут — горячие тарталетки с колбасой и сыром. Эти сытные тарталетки станут вашей палочкой-выручалочкой! Они готовятся из простых ингредиентов и выглядят очень празднично.

Что потребуется: готовые песочные тарталетки (10–15 штук) станут идеальной основой. Для начинки нарежьте кубиками 150–170 г вареной колбасы и 2–3 средних помидора. Понадобится также 150 г твердого сыра, натертого на средней терке. Для сочности добавьте 1–2 ст. л. майонеза, соль и перец — по вашему вкусу.

Как готовить: просто смешайте все компоненты начинки в миске и аккуратно наполните тарталетки. Выложите их на противень и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C, всего на 10–15 минут. Индикатор готовности — аппетитная румяная сырная корочка и умопомрачительный аромат! Горячие, хрустящие и невероятно вкусные — эти тарталетки гарантированно исчезнут со стола первыми. Обязательно попробуйте этот простой и беспроигрышный рецепт!

Ранее мы делились рецептом без мороки. Готовим горячее на Новый год просто — этот чумовой маринад превратит крылья в нечто особенное.