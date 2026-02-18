Зимняя Олимпиада — 2026
С чем подать блины: грибы с сыром в духовке

С чем подать блины: грибы с сыром в духовке С чем подать блины: грибы с сыром в духовке Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Стопка блинов манит, но с чем подать лакомство, чтобы было не приторно? Один рецепт с грибами — и вечер удался.

Нарежьте 250 г свежих шампиньонов и 1 луковицу кубиками. Обжарьте на 1 ст. л. масла 7 минут до золотистости, посолите, поперчите. Добавьте 100 г тертого твердого сыра (типа чеддера) и 2 ст. л. сметаны, перемешайте. Выложите по 2 ст. л. на блин, сверните конвертиками. Запекайте в форме при 180 градусах 10 минут до расплавления сырной начинки. На 3 штуки — 320 ккал, сытно и ароматно. Это отличный ответ на вопрос, с чем подавать блины без сладкого: как в ресторане, но дома. Подавайте с зеленью!

Ранее мы поделились рецептом блинов на кефире.

