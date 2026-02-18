Зимняя Олимпиада — 2026
Как вернуть мягкость затвердевшему сыру: простой домашний способ с молоком за один час

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сыр — продукт, который есть почти в каждом холодильнике, но часто он быстро теряет мягкость и превращается в твёрдый кусок. Это раздражает, особенно когда хочется сразу приготовить салат или закуску. К счастью, есть простой способ вернуть сыру свежесть и нежность без лишних хлопот.

Если кусок затвердел, положите его в миску со свежим молоком. Через час даже плотная корочка размягчится: молоко проникает в структуру сыра и восстанавливает его текстуру. При необходимости жидкость можно слегка подогреть — это ускорит процесс.

Важно помнить: метод работает только с сыром, который не испортился. Если есть плесень или неприятный запах, размягчение бессмысленно. Для предотвращения высыхания храните продукт герметично, заворачивая в плёнку или помещая в стеклянную ёмкость с крышкой. Несколько простых правил — и кусочек сыра останется мягким и вкусным надолго.

