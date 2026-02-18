С чем подать блины: нежный крем без хлопот

Масленица зовет на кухню, лакомства уже готовы. Но с чем подать блины, чтобы было вкусно и просто? Рассказываем об идеальном рецепте для всей семьи.

Классика — сметана с медом и корицей. Возьмите 200 г сметаны жирностью 15%, добавьте 4 ст. л. жидкого меда и 1 ч. л. молотой корицы. Тщательно перемешайте венчиком до однородности — крем готов за 2 минуты. Намажьте теплые блины (по 1 ст. л. на штуку), сверните в трубочки или сложите треугольниками. Добавьте сверху свежие ягоды малины (50 г) для свежести. На порцию из трех блинов — около 280 ккал, идеально для завтрака. Этот вариант подойдет и детям, и взрослым: нежно, сытно, без лишнего жира. Гости всегда просят добавки! Храните крем в холодильнике до двух дней.

Ранее мы поделились рецептом начинки для блинов из маскарпоне и ягод.