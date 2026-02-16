Волшебная начинка для блинов за 5 минут

Любите блины, но хотите чего-то новенького? Оригинальная начинка сделает привычное лакомство незабываемым. Расскажем, как приготовить вкусную начинку для блинов из подручных продуктов.

Берите 200 г маскарпоне, 150 г свежей малины, 3 ст. л. йогурта и 1 ч. л. ванильного экстракта. Разомните малину вилкой, смешайте с сыром и йогуртом. Добавьте ваниль, перемешайте до однородности. Если любите послаще, капните сиропа. Охладите 20 минут. На 100 г — 220 ккал, много витамина C и кальция. Такая начинка для блинов подойдет и для диеты — легкая и свежая.

Ранее мы поделились рецептом блинов на кефире.