Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 22:10

Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон никому не нравится

Дмитриев связал активность Клинтон в X с приближением расплаты за Russiagate

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в соцсети X. На своей странице он объяснил, почему политик «никому не нравится», и связал Russiagate с этим фактом.

Почему никому не нравится Хиллари Клинтон? Она становится все более активной по мере приближения расплаты за мистификацию Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. — NEWS.ru), — написал Дмитриев.

Клинтон пытается заручиться поддержкой общественности после выхода статьи о правах женщин, но отключает комментарии, добавил он. Глава РФПИ считает, что такие действия свидетельствуют о ее страхе перед дискуссией.

Ранее Клинтон заявила: Вашингтон совершил серьезную ошибку, допустив истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Она выразила надежду на возобновление усилий по ядерному сдерживанию.

Кроме того, на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии вице-премьер Чехии Петр Мацинка рассуждал о причинах прихода к власти президента США Дональда Трампа и вызвал эмоциональную реакцию у Клинтон. Она остро отреагировала на его слова о гендерной политике.

