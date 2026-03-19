Дмитриев: для фон дер Ляйен наступает зима из-за ошибок в сфере энергетики

Для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен «наступает зима» в связи с последствиями ее решений в энергетической сфере, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X. По мнению спецпредставителя президента РФ, риски, вызванные политикой главы ЕК, становятся реальностью.

Для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью, — написал он.

Ранее СМИ писали, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По мнению источников, такой ход может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе на фоне войны на Ближнем Востоке и нехватки топлива.

До этого сообщалось, что покупатели из разных стран мира выстраиваются в очередь за российскими энергоносителями после ослабления санкций США. По словам американских журналистов, правительство Таиланда уже заявило о готовности к переговорам по поводу закупки топлива, Япония также рассматривает такую возможность.