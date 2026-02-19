Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 22:47

«Граждане недовольны»: в Чехии устали от украинской речи

Окамура: чехи не чувствуют себя как дома из-за украинской речи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Граждане Чехии пожаловались на то, что чувствуют себя уже и сами жителями Украины, потому что слышат вокруг себя обилие украинской речи, заявил лидер входящего в состав правящей в Чехии коалиции движения SPD («Свобода и прямая демократия») и спикер палаты депутатов парламента Томио Окамура. По его словам, каждый третий человек в стране — иностранец, передает портал Idnes.

Граждане недовольны. Я читал статистику, что в Праге уже каждый третий человек — это иностранец. Много граждан пишут мне, что в торговых центрах или других частях Праги уже как на Украине, — сказал Окамура.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил NEWS.ru, что выплаты украинским беженцам от Евросоюза могут прекратиться в 2027 году. По его мнению, ряд европейских стран уже пытается избавиться от переселенцев, предлагая им разовые денежные компенсации.

Тем временем экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что киевские чиновники разрабатывают план по возвращению беженцев ради денег от европейских партнеров. Он уверен, что западные страны лично заинтересованы в освобождении территории от приехавших украинцев.

Украина
Чехия
беженцы
украинцы
