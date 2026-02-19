Трдельник с яблочной начинкой — чешский десерт, который покоряет с первого раза! Готовим дома

Секрет идеального трдельника — в его корочке. Тонкое дрожжевое тесто, намотанное на скалку или специальную форму, в духовке покрывается карамелизованной глазурью из масла и сахара, в которую вплавляются кусочки грецких орехов. Эта хрустящая, липкая, орехово-коричная «броня» контрастирует с мягкой, нежной сердцевиной теста и сочной начинкой, создавая ту самую фантастическую текстуру.

В 120 мл теплого молока растворяю 8 г сухих дрожжей и ложку сахара, оставляю на 10 минут. 100 г мягкого сливочного масла взбиваю с 80 г сахара, добавляю 2 яйца, щепотку соли и опару. Постепенно ввожу 480 г просеянной муки и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Накрываю его и убираю в теплое место на час-полтора. Пока тесто подходит, готовлю начинку: 800 г очищенных и мелко нарезанных яблок тушу в сотейнике с 20 г сливочного масла, 70 г сахара, чайной ложкой корицы и чайной ложкой лимонного сока 10–15 минут до мягкости и легкой карамелизации, затем остужаю.

Для посыпки рублю 200 г грецких орехов и смешиваю их с пятью столовыми ложками сахара и столовой ложкой корицы. Подошедшее тесто делю на 10–12 частей, каждую раскатываю в длинную тонкую полоску, смазываю растопленным сливочным маслом и щедро посыпаю орехово-сахарной смесью. Наматываю полоски на конусные формы или плотно скрученные конусы из фольги, сверху еще раз смазываю маслом и обваливаю в посыпке. Выпекаю при 180 °C 15–20 минут до насыщенного золотистого цвета, затем даю немного остыть, аккуратно снимаю с форм и наполняю яблочной начинкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.