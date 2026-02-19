Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 11:12

Трдельник с яблочной начинкой — чешский десерт, который покоряет с первого раза! Готовим дома

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Секрет идеального трдельника — в его корочке. Тонкое дрожжевое тесто, намотанное на скалку или специальную форму, в духовке покрывается карамелизованной глазурью из масла и сахара, в которую вплавляются кусочки грецких орехов. Эта хрустящая, липкая, орехово-коричная «броня» контрастирует с мягкой, нежной сердцевиной теста и сочной начинкой, создавая ту самую фантастическую текстуру.

В 120 мл теплого молока растворяю 8 г сухих дрожжей и ложку сахара, оставляю на 10 минут. 100 г мягкого сливочного масла взбиваю с 80 г сахара, добавляю 2 яйца, щепотку соли и опару. Постепенно ввожу 480 г просеянной муки и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Накрываю его и убираю в теплое место на час-полтора. Пока тесто подходит, готовлю начинку: 800 г очищенных и мелко нарезанных яблок тушу в сотейнике с 20 г сливочного масла, 70 г сахара, чайной ложкой корицы и чайной ложкой лимонного сока 10–15 минут до мягкости и легкой карамелизации, затем остужаю.

Для посыпки рублю 200 г грецких орехов и смешиваю их с пятью столовыми ложками сахара и столовой ложкой корицы. Подошедшее тесто делю на 10–12 частей, каждую раскатываю в длинную тонкую полоску, смазываю растопленным сливочным маслом и щедро посыпаю орехово-сахарной смесью. Наматываю полоски на конусные формы или плотно скрученные конусы из фольги, сверху еще раз смазываю маслом и обваливаю в посыпке. Выпекаю при 180 °C 15–20 минут до насыщенного золотистого цвета, затем даю немного остыть, аккуратно снимаю с форм и наполняю яблочной начинкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Проверено редакцией
Читайте также
Вареники больше не слипнутся и не развалятся: простой способ с обычным ситом сохранит форму и начинку идеально
Общество
Вареники больше не слипнутся и не развалятся: простой способ с обычным ситом сохранит форму и начинку идеально
Ученые нашли простой способ укрепить сердце без диет
Здоровье/красота
Ученые нашли простой способ укрепить сердце без диет
Блины и оладьи — это банально: выливаю на сковородку тесто и жарю императорский пирог с сахаром
Общество
Блины и оладьи — это банально: выливаю на сковородку тесто и жарю императорский пирог с сахаром
Торт «Стаканчик»: шоколадный, влажный, без весов! Меряем стаканом, готовим за час. Крем творожно-сметанный, глазурь — мегашоколадная
Общество
Торт «Стаканчик»: шоколадный, влажный, без весов! Меряем стаканом, готовим за час. Крем творожно-сметанный, глазурь — мегашоколадная
Удивляем всех свининой и картошкой: картофельный рулет с мясом и зеленью. Хит на праздник или вкусный ужин
Общество
Удивляем всех свининой и картошкой: картофельный рулет с мясом и зеленью. Хит на праздник или вкусный ужин
еда
десерты
рулеты
Чехия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Озвучено наказание для участников кладбищенской эротики в Петербурге
Раскрыта возможная причина обысков в департаменте недропользования по ДФО
В США заявили о важном прогрессе в рамках украинского конфликта
Магнитные бури сегодня, 19 февраля: что завтра, гипертония, апатия, стресс
SHOT подсчитал убытки Лепса в гастрольном туре
Появились кадры из пермской школы, где подросток устроил поножовщину
Мать бойца ВСУ присвоила его выплаты, пока он был в плену
Навес катка обрушился в одном из районов Москвы
Раскрыта судьба судьи по делу Галицкой после самоубийства в изоляторе
Советский «Эпштейн» в 1955 году устроил бордель для партийной номенклатуры
Слуцкий раскрыл, на каком языке на самом деле говорят украинцы
Наступление ВС РФ на Запорожье 19 февраля: уничтожение колонн, атаки ВСУ
«Не поняла даже»: фанаты удивились резкому похудению российской актрисы
Очевидец раскрыл подробности поножовщины в школе Пермского края
Минздрав Владимирской области решил судиться с онкобольной из-за лекарства
Адвокат рассказал какое наказание грозит «брачным аферистам»
Зеленский накинулся на Трампа в преддверии переговоров в Женеве
Российские школьники начнут изучать ИИ с пятого класса
Дмитриев указал на прямой интерес США в отмене санкций против России
«Ситуация крайне сложная»: Собянин о мощном снегопаде в Москве
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.