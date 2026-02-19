Зимняя Олимпиада — 2026
Потерпевшие попросили не лишать гражданства РФ пособников атаки на «Крокус»

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» выступили против лишения российского гражданства четырех фигурантов, сообщил ТАСС адвокат Даниэль Готье, представляющий интересы жертв трагедии. По его словам, потерпевшие опасаются, что на родине террористы могут избежать наказания.

Мы возражаем против принятия судом такого решения, поскольку имеются все основания опасаться передачи осужденных для отбывания наказания на родине, с последующим освобождением от наказания, — сказал Готье.

Ранее представители потерпевшей стороны призвали суд назначить более суровое, чем попросил прокурор, наказание для четверых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил Готье. По его словам, позиция потерпевших проста: назначение должно быть соразмерным исключительной общественной опасности.

До этого адвокат Игорь Трунов выразил мнение, что, несмотря на гуманность российского суда, основная масса подозреваемых получит высшую меру наказания — пожизненное заключение. Это обусловлено тем, что тяжесть совершенного виновниками преступления слишком велика, отметил он.

